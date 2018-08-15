Тираж книг Успенского в издательстве "Малыш" достиг 640 тысяч экземпляров

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Тираж книг писателя Эдуарда Успенского в издательстве "Малыш" в этом году составил 640 тысяч экземпляров. Такие цифры назвали в пресс-службе издательского холдинга "Эксмо-АСТ".
В пресс-службе отметили, что такие произведения Успенского, как "Дядя Федор, пес и кот", "Крокодил Гена и его друзья", "Про девочку Веру и обезьянку Анфису" известны каждому в России. Издательство "Малыш" выпускает серии "Мой Э.Успенский" и "Успенский − детям", уточнили в холдинге "Эксмо-АСТ". В первую, цветную, серию вошли наиболее известные работы писателя, в том числе "Дядя Федор, пес и кот", "Крокодил Гена и его друзья", "Меховой интернат" и "Вниз по волшебной реке".
Вторая, черно-белая, серия будет включать все произведения Успенского. Как рассказали в издательстве Агентству "Москва", на сегодняшний день вышли или готовятся к выходу "Истории про умных девочек", "Все стихи", "25 профессий Маши Филипенко", "Истории про маленьких человечков" и другие книги.
В пресс-службе "Эксмо-АСТ" также пояснили, что вскоре на полках книжных магазинов появятся произведения Успенского с новыми иллюстрациями. Среди них − "Следствие ведут Колобки" с рисунками Надежды Бугославской, "Про девочку со странным именем" с рисунками Екатерины Муратовой.
По информации "Эксмо-АСТ", совокупный тираж книг Успенского в 2018 году достиг 640 тысяч экземпляров. В прошлом году тираж произведений писателя составил 495 тысяч экземпляров, добавили в пресс-службе издательского холдинга.
Эдуард Успенский скончался от рака 14 августа. Ему было 80 лет. Прощание с писателем состоится 18 августа в Центральном доме литераторов. В этом году День рождения Чебурашки, который отметят в столичном парке "Кузьминки" 19 августа, решили посвятить памяти Успенского.
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