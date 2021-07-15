Вышел трейлер третьего сезона сериала "Титаны"

Видео: youtube.com/HBO Max

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер третьего сезона сериала "Титаны" о супергероях из вселенной комиксов DC. Об этом сообщает News.ru

Действие шоу разворачивается в вымышленном городе Готэм. Премьера сезона состоится 12 августа 2021 года.

В качестве главных героев ленты выступают персонажи комикса "Юные Титаны" студии DC Comics, по сюжету которого Робин (Брентон Туэйтес), Рэйвен (Тиган Крофт), Старфайр (Aнна Диоп), а также Гарфилд Логан (Райан Поттер), он же Бистбой, объединили усилия для борьбы со злом.

Ранее кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер картины "Множественные святые Ньюарка" – приквела культового сериала "Клан Сопрано".

Картина, действие которой разворачивается в 1960–1970-х годах в городе Ньюарк в американском штате Нью-Джерси, повествует о становлении молодого Тони Сопрано, главного героя оригинального сериала. Его сыграл Майкл Гандольфини – сын Джеймса Гандольфини, в свое время исполнявшего роль взрослого Сопрано.

