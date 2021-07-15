Участок Сокольнической линии метро закроют с 17 июля по 8 августа

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

10:05

Вышел трейлер третьего сезона сериала "Титаны"

культура

Видео: youtube.com/HBO Max

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер третьего сезона сериала "Титаны" о супергероях из вселенной комиксов DC. Об этом сообщает News.ru.

Действие шоу разворачивается в вымышленном городе Готэм. Премьера сезона состоится 12 августа 2021 года.

В качестве главных героев ленты выступают персонажи комикса "Юные Титаны" студии DC Comics, по сюжету которого Робин (Брентон Туэйтес), Рэйвен (Тиган Крофт), Старфайр (Aнна Диоп), а также Гарфилд Логан (Райан Поттер), он же Бистбой, объединили усилия для борьбы со злом.

Ранее кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер картины "Множественные святые Ньюарка" – приквела культового сериала "Клан Сопрано".

Картина, действие которой разворачивается в 1960–1970-х годах в городе Ньюарк в американском штате Нью-Джерси, повествует о становлении молодого Тони Сопрано, главного героя оригинального сериала. Его сыграл Майкл Гандольфини – сын Джеймса Гандольфини, в свое время исполнявшего роль взрослого Сопрано.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать