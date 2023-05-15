16:03События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную акции "Библионочь-2023"
Фото: Москва 24/Роман Балаев
16 мая в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная ежегодной всероссийской акции "Библионочь-2023".
О мероприятиях и площадках акции расскажут:
- руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
- генеральный директор московской дирекции по развитию культурных центров департамента культуры города Москвы Тимур Вахитов;
- генеральный директор ГБУК города Москвы "Объединение культурных центров ЦАО" Сергей Мельников;
- писатель, сценарист Олег Рой;
- генеральный директор ГБУК города Москвы "Объединение культурных центров ЮАО" Татьяна Краснова.
Смотрите прямую трансляцию 16 мая в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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