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16:03

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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную акции "Библионочь-2023"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

16 мая в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная ежегодной всероссийской акции "Библионочь-2023".

О мероприятиях и площадках акции расскажут:

  • руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
  • генеральный директор московской дирекции по развитию культурных центров департамента культуры города Москвы Тимур Вахитов;
  • генеральный директор ГБУК города Москвы "Объединение культурных центров ЦАО" Сергей Мельников;
  • писатель, сценарист Олег Рой;
  • генеральный директор ГБУК города Москвы "Объединение культурных центров ЮАО" Татьяна Краснова.

Смотрите прямую трансляцию 16 мая в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

культурапресс-конференция
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