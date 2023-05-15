В "Ленкоме" опровергли подключение режиссера Панфилова к аппарату ИВЛ

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Информация ряда СМИ о подключении Глеба Панфилова к аппарату ИВЛ не соответствует действительности, режиссер находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

"У него воспаление легких, которое лечится, слава богу. Есть большая надежда, что скоро мы его увидим в театре", – отметил Варшавер.

Он также рассказал, что Панфилов узнает людей, сейчас с ним в больнице находится сын, с которым тот общается с помощью записок.

О том, что режиссера госпитализировали в институт Склифосовского, стало известно 11 мая. У него диагностировали инсульт головного мозга, которому предшествовало падение. Врачи оценивали состояние Панфилова как тяжелое.

Сейчас Панфилову 88 лет. Он является режиссером и сценаристом фильмов "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Иван Денисович" и других картин.

