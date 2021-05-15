"Музейная Москва онлайн" приглашает на выставки, посвященные Булгакову

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Портал "Музейная Москва онлайн" приглашает посетить виртуальные выставки, посвященные жизни и творчеству Михаила Булгакова, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, 15 мая исполняется 130 лет со дня рождения знаменитого русского писателя.
Все желающие смогут увидеть архивные снимки Булгакова, фотографии его личных вещей, а также копии газет с публикациями его произведений.
"Среди экспонатов есть оцифрованная копия газеты, в которой вышла первая публикация романа "Мастер и Маргарита" на немецком языке. А на одном из архивных снимков пользователи увидят, как выглядел личный кабинет Михаила Булгакова в его московском доме", – приводится в материале сообщение пресс-службы департамента информационных технологий столицы.
Отмечается, что всего на сайте представлены фото и описания свыше 200 уникальных предметов и документов. Также можно увидеть фотографию кабинета писателя в его первой отдельной квартире на Большой Пироговской, в которую он переехал в 1927 году.
На портале "Музейная Москва онлайн" представлено более 550 выставок столичных музеев и фотографии свыше 69 тысяч экспонатов разной тематики и направлений.
Проект "Музейная Москва онлайн" появился в 2018 году. Там хранятся фотографии и цифровые копии экспонатов из коллекций 42 музеев и галерей.
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