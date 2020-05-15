Москва 24: "Балет Москва" жестами расскажет о судьбе художников-эмигрантов

Фото: предоставлено пресс-службой театра "Балет Москва"

16 мая в рамках ежегодной акции "Ночь музеев" в Музее русского импрессионизма выступят артисты театра "Балет Москва". На языке живописи и танца они расскажут истории известных русских художников, переехавших в другие страны.

Константин Коровин, Давид Бурлюк, Юрий Анненков и многие другие были вынуждены покинуть Россию в годы революции. В эмиграции они продолжили заниматься творчеством и со временем вошли в историю мирового искусства.

Серия хореографических этюдов, поставленная хореографом Артемом Игнатьевым, представляет собой исследование понятия "миграция". Проект задуман как напоминание о том, что любой может оказаться в трудной ситуации, столкнуться с необходимостью перемен.

Смотрите трансляцию 16 мая в 21:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.