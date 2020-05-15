Москва 24: экскурсия по особняку Петра Смирнова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Второй онлайн-марафон "День наследия – 2020" пройдет в столице 16 мая в преддверии Международного дня музеев. Департамент культурного наследия дарит возможность всем любознательным горожанам послушать интересные лекции и посетить онлайн-экскурсии по усадьбам. 16 мая не пропустите трансляцию экскурсии по особняку Петра Смирнова.

Первые упоминания о доме встречаются в московских архивах 1759 года. В то время особняк принадлежал ротмистру конной гвардии Василию Истлентьеву. С тех пор дом много раз переходил из рук в руки и часто перестраивался.

Петр Смирнов, директор и старший сын основателя торгового дома "П. А. Смирнов в Москве", приобрел дом в 1900 году. Через год работа по переделке фасадов, перепланировке и декору помещений была поручена архитектору Федору Шехтелю.

Смотрите трансляцию 16 мая в 17:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.