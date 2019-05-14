Забег для женихов и невест "За кольцом" пройдет в столице

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В Москве пройдет забег для влюбленных пар "За кольцом", сообщает "Российская газета".

Как уточнили организаторы, забег состоится вокруг Шибаевского пруда. Дамы должны будут пробежать 2,5 км, а затем передать эстафету своим мужчинам, чтобы те пробежали 5 км.

Главным призом станут обручальные кольца и другие подарки от спонсоров. Начало мероприятия в 11:00 в субботу, 18 мая, по адресу: улица Кузьминский парк, 1.

Ранее сообщалось, что в Москве проведут соревнования по скандинавской ходьбе "Скороходы природы".

Состязания пройдут в Битцевском лесу, Крюковском лесопарке, природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" и Бирюлевском дендропарке.