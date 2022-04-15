Алиса Фрейндлих рассказала о главной ошибке в жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Актриса Алиса Фрейндлих рассказала, что главной ошибкой в ее жизни было утерянное время. В этом она призналась в интервью Пятому каналу.
"Главная моя ошибка в жизни – это то, что я думала, что все еще впереди", – отметила 87-летняя актриса.
Она добавила, что старается проживать каждый день с удовольствием, чтобы не допускать погрешностей прошлого. Фрейндлих призвала всех жить сегодняшним днем.
Актриса пояснила, что это не значит, что не нужно строить планы на будущее, тем не менее надо наслаждаться тем, что есть сегодня.
Фрейндлих служит в Большом драматическом театре имени Товстоногова и часто выходит на сцену. Недавно она снялась в фильме "Родители строгого режима", продюсером которого выступил ее внук Никита Владимиров.
Ранее сообщалось, что комедия "Служебный роман" (1977 год) Эльдара Рязанова вышла в повторный прокат. Картину показывают в российских кинотеатрах в новом качестве. В фильме играли Андрей Мягков, Алиса Фрейндлих, Светлана Немоляева, Олег Басилашвили и Лия Ахеджакова.
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