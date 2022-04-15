Умер басист группы Dance Gavin Dance Тим Фирик

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Бас-гитарист американской пост-хардкор-группы Dance Gavin Dance Тим Фирик скончался на 33-м году жизни. Об этом сообщает таблоид New York Post.

По данным газеты, музыкант умер 14 апреля. О причинах смерти Фирика не сообщается.

"Мы совершенно опустошены известием о том, что вчера вечером скончался наш друг и басист Тим Фирик", – говорится в заявлении участников Dance Gavin Dance.

Музыканты призвали поклонников с уважением отнестись к частной жизни семьи Фирика и дать его близким время справиться с утратой.

Тим Фирик родился в 1990 году. В 2009-м он присоединился к Dance Gavin Dance в качестве басиста. В составе группы Фирик принял участие в создании шести музыкальных альбомов, составляющих большую часть репертуара Dance Gavin Dance.