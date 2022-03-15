Умер актер Игорь Класс

Фото: кадр из фильма "Цемент"; режиссер – Александр Бланк; производство – "Ленфильм"
Актер театра и кино, театральный режиссер Игорь Класс умер на 83-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Артист скончался 13 марта. Информации об обстоятельствах смерти Класса, а также месте и времени проведения церемонии прощания не приводится.
Игорь Класс родился в 1939 году. Выпускник Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. За годы творческой карьеры Класс снялся более чем в 100 кинокартинах. Наибольшую известность актеру принесла роль писателя Варлама Шаламова в фильме "Завещание Ленина" (2007).
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