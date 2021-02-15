Москва 24: какие сюрпризы ждут посетителей Исторического музея

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

16 февраля в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина.

В 2022 году музей отпразднует 150-летие со дня основания. На пресс-конференции речь пойдет о праздничных мероприятиях, масштабной программе по расширению музейного комплекса, новых проектах и реставрации храма Василия Блаженного.

Смотрите трансляцию 16 февраля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.