Балет "Снегурочка" пройдет в Кремле 24 января

Фото: Елена Пушкина

24 января прима-балерина театра "Кремлевский балет", народная артистка России Наталья Балахничева исполнит главную партию в балете "Снегурочка", который приурочен к 25-летию ее творческой деятельности.

В настоящее время Балахничева совершенствует свое мастерство под руководством народной артистки Российской Федерации Галины Аркадьевны Шляпиной.

На сцене Кремлевского дворца весенняя сказка Островского на музыку Чайковского в постановке Петрова обрела силу древнего языческого мифа. Грандиозная сцена, ослепительные костюмы, мощные декорации, оригинальная хореография, совершенство классического танца и актерское мастерство талантливой труппы создают незабываемое, фантастическое впечатление и у взрослого, и у юного зрителя.

Спектакль идет в сопровождении симфонического оркестра радио "Орфей".