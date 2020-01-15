Балет "Снегурочка" пройдет в Кремле 24 января

Фото: Елена Пушкина
24 января прима-балерина театра "Кремлевский балет", народная артистка России Наталья Балахничева исполнит главную партию в балете "Снегурочка", который приурочен к 25-летию ее творческой деятельности.
В настоящее время Балахничева совершенствует свое мастерство под руководством народной артистки Российской Федерации Галины Аркадьевны Шляпиной.
На сцене Кремлевского дворца весенняя сказка Островского на музыку Чайковского в постановке Петрова обрела силу древнего языческого мифа. Грандиозная сцена, ослепительные костюмы, мощные декорации, оригинальная хореография, совершенство классического танца и актерское мастерство талантливой труппы создают незабываемое, фантастическое впечатление и у взрослого, и у юного зрителя.
Спектакль идет в сопровождении симфонического оркестра радио "Орфей".
Когда:
24 января, 19:00Где:
Государственный Кремлевский дворец
Билеты доступны по ссылке.