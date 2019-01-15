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18:32

В квартире мамы лидера группы "Сектор Газа" могут открыть музей

культура

18:32

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Фото: vk.com/sektorgazaclub

В квартире, которую когда-то для своей мамы в Воронеже приобрел солист известной группы "Сектор Газа" Юрий Хой (Клинских), может появиться музей музыканта, рассказала РИА Новости специалист по недвижимости Алла Устинова.

Двухкомнатная квартира находится в доме №68 по Иркутской улице в микрорайоне ВАИ и имеет общую площадь 52,7 квадратных метра. В продаже жилье находится с 30 октября, цена – 3 миллиона рублей.

Квартиру продают две дочери музыканта и жена. После смерти мамы артиста наследники вступили в наследство в долях. Объект продается как память о Хое. Ценностей и личных вещей там нет.

По словам Устиновой, квартирой в качестве музея интересовались три потенциальных покупателя. Жилье уже осмотрели их представители, но конкретного предложения о купле-продаже пока не поступало.

Группа "Сектор Газа" основана в 1987 году Юрием Клинских. Коллектив распался в 2000 году после скоропостижной смерти своего лидера.

культура

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