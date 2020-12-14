Фотоконкурс Русского географического общества начал прием работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

VII Фотоконкурс Русского географического общества "Самая красивая страна" с 14 декабря начал прием работ. Каждый год в нем участвуют десятки тысяч фотографов-профессионалов и любителей. Они снимают и на сверхдорогую технику, и на обычные смартфоны.

Впервые на конкурс можно присылать не только фотографии, но и видео – короткие ролики о том, как снимался тот или иной кадр. Для лучшего видео учрежден специальный приз "За кадром".

Работы принимаются в 10 номинациях. Номинация "Живой архив" сформирована на основе снимков Сергея Прокудина-Горского – основоположника цветной фотографии в России, члена Императорского Русского географического общества. В начале XX века по поручению Николая II он несколько лет путешествовал по Российской империи, создавая ее первый цветной "фотопортрет". Современные фотографы попробуют повторить его снимки.

Новая номинация "Магия воды" объединит фотографии водной стихии во всем ее многообразии: от красоты летних дождей и мощи водопадов до разрушительной силы наводнений, штормов и ледоходов.

Помимо этого, участники конкурса поборются за четыре специальных приза: "За кадром", "Россия в лицах старшего поколения", а автор лучшего кадра, сделанного на особо охраняемых природных территориях, получит приз в номинации "Заповедная Россия". Традиционно учрежден Приз зрительских симпатий – его обладателя выберут пользователи интернета.

Третий год подряд проводится отдельное соревнование для юных фотографов до 16 лет – "Самая красивая страна глазами детей". Победители этой номинации получат профессиональные фотокамеры.

Прием работ продлится до 5 апреля 2021 года. Главная награда в каждой номинации основного конкурса – 250 тысяч рублей.