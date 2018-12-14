Дегтярев ответил в рифму на критику Шнурова о рэп-конкурсе

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев ответил певцу Сергею Шнурову на критику идеи конкурса для рэперов в Госдуме. Депутат ответил в стихотворной форме и предложил артисту войти в жюри конкурса.
Ранее комитет Госдумы по физической культуре запустил конкурс для рэперов "Безграничный рэп". В качестве идеи конкурса озвучивалось выявление лучшего рэп-произведения на тему туризма в России.
Дегтярев сообщил, что участию приглашаются все начинающие рэперы младше 30 лет. Победители представят свои ролики в Госдуме и получат путевку по российским городам.
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров назвал "нелепыми" попытки депутатов поддержать рэп-культуру и опубликовал стихотворение-отзыв на эту тему.
Дегтярев ответил так:
"В Госдуме дума не о рэпе,
Лишь о поддержке молодых.
Не все же фондам при Госдепе
Влиять на наших и чужих.
Быть может в северной столице
Известный всем ШнурОК-поэт
Даст шанс на славу новым лицам,
Войдет в жюри. Пуркуа бы нет?"
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