Дегтярев ответил в рифму на критику Шнурова о рэп-конкурсе

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев ответил певцу Сергею Шнурову на критику идеи конкурса для рэперов в Госдуме. Депутат ответил в стихотворной форме и предложил артисту войти в жюри конкурса.

Ранее комитет Госдумы по физической культуре запустил конкурс для рэперов "Безграничный рэп". В качестве идеи конкурса озвучивалось выявление лучшего рэп-произведения на тему туризма в России.

Дегтярев сообщил, что участию приглашаются все начинающие рэперы младше 30 лет. Победители представят свои ролики в Госдуме и получат путевку по российским городам.

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров назвал "нелепыми" попытки депутатов поддержать рэп-культуру и опубликовал стихотворение-отзыв на эту тему.

Дегтярев ответил так:

"В Госдуме дума не о рэпе,

Лишь о поддержке молодых.

Не все же фондам при Госдепе

Влиять на наших и чужих.

Быть может в северной столице

Известный всем ШнурОК-поэт

Даст шанс на славу новым лицам,

Войдет в жюри. Пуркуа бы нет?"