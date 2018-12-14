"Арт-лаборатория" Московских школ искусств отметит выпускной масштабным перфомансом

14 декабря, 11:53
Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий
"Арт-Лаборатория" столичных школ искусств отметит выпускной в Музее Москвы 15 декабря. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Первый этап экспериментального проекта городского департамента культуры "Арт-Лаборатория" завершится масштабной выставкой "Чувства Москвы", а также , концертом авторской музыки и видео-перформансом. По словам заммэра, "Арт-Лаборатория" создана для того, чтобы вовлекать подростков в современную культурную среду и помочь им выстроить долгосрочные связи с компаниями, которые работают в сфере творческих индустрий.
С апреля по декабрь 2018 года в рамках "Арт-Лаборатории" ученики творческих школ и колледжей Москвы в возрасте от десяти до 18 лет могли реализовать свои идеи, рассказала Сергунина. "Ребята готовили собственные проекты вместе со звездными наставниками", – уточнила она. Заммэра добавила, что юные москвичи "работали по таким направлениям, как граффити, музыка, свет, арт-пространство, перформанс", а также "изучали брендинг, маркетинг и менеджмент".
Свои первые работы участники проекта представили 2 июня на Большом Фестивале школ искусств в саду "Эрмитаж". Отмечается, что после показа инсталляция "Крылья счастья", созданная группой "Арт-объект" под руководством художника Андрея Бартенева, была выставлена в парке "Борисовские пруды".
На выпускном 15 декабря в Музее Москвы состоится концерт группы "Музыка". Участники музыкального коллектива исполнят кавер-версии мировых хитов и авторские песни. А группа "Перформанс" покажет видео о жизни обычного горожанина.
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