Стала известна причина отмены концертов Робби Уильямса в России

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Британский певец Робби Уильямс рассказал, почему отменил в сентябре часть своего тура, в том числе и концерты в России. По словам музыканта, он почувствовал недомогание.
Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание The Sun, проблемы со здоровьем у артиста начались во время выступления в Цюрихе.
"Левая рука онемела, и я не мог перестать пускать слюни. У меня болела голова, были проблемы с дыханием. Я не мог нормально вдохнуть", – рассказал Робби Уильямс.
По словам артиста, он отправился в Лондон, где сдал несколько анализов. Во время обследования в его мозгу врачи обнаружили "нечто, похожее на кровь". Певца поместили в отделение интенсивной терапии, где он провел семь дней.
Робби Уильямс также отметил, что после выписки он еще два месяца восстанавливался доме в Лос-Анджелесе.
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