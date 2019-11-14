Солист Rammstein "подрался" с космонавтом под "Калинку-Малинку"

Фото: соцсети

Солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал на своей странице в Instagram шуточное видео о том, как он "подрался" с космонавтом в Санкт-Петербурге.

Действие происходит на Дворцовой площади в Петербурге под мелодию из песни "Калинка-Малинка". Запись сопровождается хештегом #stehaufchallenge.

Челлендж появился в социальных сетях после выхода клипа на песню "Steh auf". Походка героев клипа быстро стала вирусной, поклонники группы стали обыгрывать ее в разных ситуациях, передают "Дни.ру".



Группа Rammstein дала концерт в Санкт-Петербурге в начале августа. Пламенное выступление на стадионе горожане приняли за пожар. В соцсетях появились устрашающие фото и видео, снятые на мобильные телефоны и авторегистраторы. На них – огненное зарево и клубы черного дыма над "Газпром-Ареной". Некоторые решили, что стадион горит. Но чуть позднее в интернете появились опровержения от более осведомленных петербуржцев. Они и объяснили, что дым и пламя – составляющая часть шоу рок-группы.

