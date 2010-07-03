Звезды классической музыки примут участие в международном фестивале "Зарядье"

Фото: предоставлено организаторами
Международный московский фестиваль "Зарядье" впервые откроется в столице и продлится шесть дней (с 30 октября по 4 ноября). В эти дни на сцены Большого и Малого залов выйдут лауреаты Международного конкурса им. П. И. Чайковского, а также хор, оперные солисты, Симфонический оркестр и Страдивари-ансамбль Мариинского театра.
Художественный руководитель фестиваля – Валерий Гергиев.
Мариинский театр представит в "Зарядье" три оперы: "Пеллеас и Мелизанда" Клода Дебюсси (постановка театра, режиссер Анна Матисон), 31 октября в 20:00; "Тангейзер" Рихарда Вагнера (концертное исполнение), 1 ноября в 19:00 и "Иоланта" Петра Чайковского (концертное исполнение), 3 ноября в 20:00.
Среди лауреатов Международного конкурса им. П. И. Чайковского в Фестивале примут участие Анастасия Кобекина (виолончель, III премия), Александр Канторов (Франция, фортепиано, I премия), Мао Фудзита (Япония, фортепиано, II премия), Сергей Догадин (скрипка, I премия), Софья Виланд (флейта, VIII премия), Никита Ваганов (кларнет, V премия), Сергей Редькин (фортепиано, III премия) и другие.
Мао Фудзита даст сольный концерт и сыграет произведения В. А. Моцарта 31 октября в 17:30 (Малый зал). 2 ноября в 20:00 в Большом зале пианист выступит в дуэте со скрипачом Равилем Ислямовым и Симфоническим оркестром Мариинского театра. За дирижерским пультом – Валерий Гергиев.
Александр Канторов исполнит произведения С. Рахманинова, И. Стравинского и П. Чайковского 1 ноября в 17:30 в Малом зале. 30 октября в 20:00 в рамках концерта будет исполнена "Фантастическая симфония" Г. Берлиоза в память о знаковой дате: со дня смерти композитора прошло 150 лет.
Торжественное закрытие фестиваля состоится 4 ноября, в День народного единства: Симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева проведет два концерта (в 16:00 и в 20:00). Солист – Денис Мацуев.
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