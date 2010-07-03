Цыпкин, Хабенский и Шпица отметят 4-летие "БеспринцЫпных чтений" в Музее Москвы

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

12 декабря "БеспринцЫпные чтения" шумно отпразднуют свой преклонный возраст в Музее Москвы – четыре года. На сцене: Константин Хабенский, Юлия Хлынина, Александр Цыпкин, Дмитрий Чеботарев, Катерина Шпица и впервые Тимофей Трибунцев. Как это часто бывает, состав чтецов, скорее всего, расширится. Средства от продажи билетов будут направлены на помощь подопечным Фонда Хабенского – детям с опухолями мозга.

Программа – новогодняя, все рассказы – лирическо-комедийные, хорошее настроение обещано, равно как торт, шампанское и автографы.

"Кто бы мне сказал четыре года назад, когда я просто пригласил друзей послушать мои рассказы и впопыхах придумал, как мне казалось, не самое удачное название – "БеспринцЫпные чтения", что все разрастется до таких масштабов, – говорит сам Цыпкин. – За это спасибо команде, актерам, писателям и, конечно, зрителям. Рад, что у нас появилась возможность помогать тем, кто пока не может прийти к нам на чтения, но мы верим, что обязательно придет".