Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Оренбурге "импортозаместили" названия голливудских фильмов, прокат которых отменили в России. Соответствующая информация появилась на сайте кинотеатра "Космос".

В частности, фильм "Фантастические твари" получил название "Волшебные животные: загадки сильнейшего мага Альберта из Хогвартса", картина "Миньоны: Грювитация" превратилась в "Банана: гравитация", "Топ Ган: Мэверик" – в "Том Круз: Мажорик", а "Мир Юрского периода" – в "Мир Юры в парке".

В администрации кинотеатра рассказали, что в здании арендуют залы "творческие люди", которые показывают что-либо при открывшейся возможности.

"Люди там своими делами занимаются, мы особо не смотрим, что они там делают. Название сами придумывают. Билеты также можно покупать и смотреть", – пояснили в администрации.

Ранее сообщалось, что сериал "Корона", посвященная правлению королевы Великобритании Елизаветы II, стала вторым самым просматриваемым сериалом в Британии на Netflix. Первое место, по данным на 13 сентября, занимает американский сериал "Кобра Кай". Кроме того, "Корона" стала вторым самым просматриваемым сериалом в Болгарии, Чили, Италии, Кувейте.

