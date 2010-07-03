Балуев опроверг информацию о госпитализации

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Актер Александр Балуев опроверг информацию о своей госпитализации, сообщает Агентство "Москва". По его словам, это неправда.

"Чушь собачья, я не попадал в больницу, это неправда", – заявил артист.

Ранее СМИ сообщали о том, что у актера начались проблемы со здоровьем. Ему якобы потребовалось полное обследование, по результатам которого Балуева прооперировали.

Актер театра и кино родился 6 декабря 1958 году в Москве. Популярность ему принесла роль в картине "Мусульманин". Он сыград в десятках картин, среди которых ""Благословите женщину", "Преступление и наказание", "Офицеры" и другие.