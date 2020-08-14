"Комната 4" поставит спектакль "Мелюзга" к 150-летию Куприна

Творческое объединение «Комната 4» подготовило премьеру спектакля по рассказу Александра Ивановича Куприна «Мелюзга» к 150-летию со дня рождения автора.
Премьера состоится 20 августа в Московском драматическом театре "Человек". Создатели спектакля представят современный взгляд на русскую классику.
Рассказ "Мелюзга" еще ни разу не был инсценирован в российских театрах. Авторы постановки отмечают, что творчество Куприна недостаточно широко освещено на российской театральной сцене. При этом проблемы, поднятые в рассказе, по-прежнему актуальны и остры. Это темы темы дружбы и верности, поиска своего предназначения и пути.
Роли в спектакле исполняют актеры Даниил Романов и Николай Тумилович, а постановщиком выступил молодой режиссер из Санкт-Петербурга Дмитрий Крестьянкин.
Главные герои – учитель и фельдшер, которые, оказавшись волей судьбы заброшенными в российскую глубинку, вынуждены постоянно держаться вместе. Чтобы хоть как-то преодолеть скуку дней, молодые люди проводят долгие зимние вечера за возлияниями, спорами о судьбе России и обсуждением философских тем. В попытке преодолеть однообразие жизни, учитель с фельдшером устремляются в путешествие на лодке по весенней реке.
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