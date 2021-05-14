Юрий Квятковский покидает пост главного режиссера Росгосцирка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Театральный режиссер и постановщик шоу-программ Юрий Квятковский покинул пост главного режиссера Российской государственной цирковой компании. Об этом сообщается на сайте Росгосцирка.

Уточняется, что решение Квятковского связано с личными творческими планами, а также развитием своих проектов в сфере театрального искусства.

Юрия Квятковского назначили на этот пост в феврале минувшего года. За время своей работы в компании он стал лауреатом премии "Золотая маска".