Юрий Квятковский покидает пост главного режиссера Росгосцирка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Театральный режиссер и постановщик шоу-программ Юрий Квятковский покинул пост главного режиссера Российской государственной цирковой компании. Об этом сообщается на сайте Росгосцирка.
Уточняется, что решение Квятковского связано с личными творческими планами, а также развитием своих проектов в сфере театрального искусства.
Юрия Квятковского назначили на этот пост в феврале минувшего года. За время своей работы в компании он стал лауреатом премии "Золотая маска".