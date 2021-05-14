Москва онлайн покажет шествие каравана мифических животных

Фото: youtube.com/Эскизы в пространстве

15 мая у стен Бахрушинского музея пройдет спектакль-шествие каравана мифических животных. В прямом эфире Москвы онлайн вы увидите большие тростевые куклы, которыми будут управлять люди в шаманских масках.

Артисты с помощью пластического представления мистериального характера расскажут собравшимся о красоте и хрупкости нашего мира.

Смотрите трансляцию 15 мая в 20:15 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.