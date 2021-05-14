Netflix снимет сиквел "Энолы Холмс"

Фото: кадр из фильма "Энола Холмс"; режиссер – Гарри Брэдбир; производство – Legendary Pictures, Netflix, PCMA Productions

Стриминговый сервис Netflix планирует снять второй фильм об Эноле Холмс, сестре знаменитого сыщика. Об этом сообщает "Газета.ру".

К главным ролям вернутся Милли Бобби Браун (Энола) и Генри Кавилл (Шерлок), а режиссером снова станет Гарри Брэдбир.

"Жду не дождусь воссоединения с командой Энолы Холмс!" – сказала Браун.

Сюжет фильма основан на книгах писательницы Нэнси Спрингер. Всего в серии "Тайны Энолы Холмс" шесть произведений.

Ранее стало известно, что 14 мая на Netflix выходит продолжение научно-фантастического сериала "Любовь. Смерть. Роботы". Каждый его эпизод не связан с другим и представляет собой отдельную законченную историю. Авторами проекта выступили режиссеры Дэвид Финчер и Тим Миллер.

