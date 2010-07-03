Самое большое европейское Queen Tribute шоу едет в Москву

Фото: Предоставлено организаторами

Самое большое европейское Queen Tribute шоу едет в столицу с единственным концертом. Bohemian Rhapsody, The Show Must Go On, We Will Rock You, We Are the Champions, I Want to Break Free и другие золотые хиты великой группы будут исполнены живьем в своем первозданном звучании.

Queen – один из наиболее успешных коллективов в истории рок-музыки, который до сих пор имеет сотни миллионов поклонников. В мае этого года нашу страну посетит самое большое европейское шоу, посвященное наследию великой группы. С 2007 года команда Queen Real Tribute постоянно гастролирует на всех континентах, завоевав международную репутацию одного из лучших шоу. Музыканты взрывают сцену знаменитыми хитами, исполненными максимально близко к оригиналу. Гитарист, как и Брайан Мэй, использует монеты вместо гитарных медиаторов, а имидж, костюмы и поведение вокалиста всем напоминают великого Фредди Меркьюри. Только в Бразилии группа дала более 70 шоу, проведя четыре тура, а в 2012 году выступила перед 60 тысячами поклонников Queen в Белграде (Сербия). Стоит отметить, что Питер Фристоун, персональный ассистент Фредди, старается всячески поддерживать Queen Real Tribute, не раз посещал их концерты и тепло отзывается о коллективе.

Видео: YouTube/moscowmetalmeeting

На волне ошеломительного успеха фильма "Богемская Рапсодия" песни культового ансамбля вновь взлетели в чартах по всему миру, а Queen Real Tribute поставили шоу, с которым отправляются в турне в 2019 году, а также 16 мая посетят Москву с единственным концертом в ДК им. Горбунова.

Выступление группы с программой Bohemian Rhapsody – это уникальный шанс услышать музыку всеми любимых Queen в блистательном живом исполнении.