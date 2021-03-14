Михалков пожелал Кончаловскому получить премию "Оскар"

Фото: кадр из фильма "Дорогие товарищи!"; режиссер Андрей Кончаловский

Режиссер Никита Михалков пожелал Андрею Кончаловскому получить премию "Оскар" за черно-белую драму "Дорогие товарищи!". Но он также усомнился, что картина будет соответствовать установившейся идеологии этой награды.

"Мне кажется, что "Оскар" сегодня так видоизменился, стал идеологическим, что нужно исполнять определенные правила, чтобы рассчитывать на эту премию", – отметил он.

Михалков считает, что данная премия уже не подразумевает обсуждение художественного произведения, а исполнение тех законов, которые сегодня существуют в Америке, в Голливуде.

Ранее фильм "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского вошел в шорт-лист премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

В основу сюжета картины вошла реальная история. Действие происходит в 1962 году в Новочеркасске. На городском заводе случается забастовка, люди требуют повысить зарплаты и снизить цены на продукты. Главную роль исполнила Юлия Высоцкая.