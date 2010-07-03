"Королевский корги" получил прокатное удостоверение

Фото: кадр из мультфильма "Королевский корги", режиссер Бен Стассен

Бельгийский анимационный фильм "Королевский корги" выйдет в российский прокат 21 марта.

"Прокатное удостоверение было выдано сегодня представителю компании "Вольга". Картина выйдет в прокат 21 марта 2019 года с возрастным рейтингом 6+", – говорится в сообщении Минкультуры РФ.

Выход потенциально кассового мультфильма перенесли с 7 марта из-за одновременного релиза с отечественной лентой "Гурвинек. Волшебная игра". В результате многие частные кинотеатры отказались ставить в прокат "Гурвинека", его сборы в России пока составляют лишь около 16,8 миллиона рублей. Мультфильм пропал из афиш "Каро", "Синема Парк" и "Кронверк Синема".

Руководитель департамента кинематографии Ольга Любимова ранее назвала сложившуюся ситуацию провалом. По ее словам, продюсеры и дистрибьюторы пытались решить проблему, но компромисс найден не был.

Российские кинотеатры не впервые сталкиваются с переносом дат премьер голливудских фильмов. Претерпевали изменения релизы фильмов "Форсаж 8", "Мстители: Война бесконечности".