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15:19

Имидж Третьяковки не изменился после похищения картины Куинджи

культура

15:19

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Фото: Агентство "Москва"/Юлия Годовникова

Похищение картины Архипа Куинджи "Ай Петри. Крым" не отразилось на имидже Третьяковской галереи. Об этом РИА Новости рассказала директор музея Зельфира Трегулова.

"Нет, не отразилось. Мы всем (зарубежным партнерам – Прим. ред.) объяснили", – заявила Трегулова в кулуарах Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи.

Картина Архипа Куинджи была похищена из Инженерского корпуса Третьяковской галереи 27 января. На записях видно, как мужчина снял полотно со стены и беспрепятственно покинул музей. Полицейские задержали подозреваемого на следующий день. Им оказался 32-летний Денис Чуприков.

Против него возбудили уголовное дело по ст. 164 УК РФ ("Хищение предметов, имеющих особую ценность") и поместили под стражу.

После инцидента министр культуры Владимир Мединский объявил выговор директору музея Зельфире Трегуловой. Кроме того, Минкультуры выявило в Третьяковке нарушения, связанные с работой систем безопасности музейного фонда.

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