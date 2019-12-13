Кибернетические олени и цветовые коды: "Умная Москва" представляет свою елку

Фото: предоставлено организаторами

"Умная Москва" представляет научную елку, где праздник совместили с наукой, – там новые знания и открытия становятся главными приключениями. "Научный Новый год" для детей от семи лет можно посетить с 25 декабря и в январские праздники.

Сюжет новогодний, содержание научное, атмосфера праздничная, а все опыты – своими руками.

События новогоднего приключения разворачиваются в Университете Дедов Морозов. К празднику все синтезы снега успешно проведены и запатентованы, гранты за разработку новых морозных узоров получены, олени привиты и накормлены. Деду Морозу остается только забрать все необходимое из лаборатории подаркостроения. Внезапно научные сотрудники получают сообщение от ректора о том, что в здании происходит что-то неладное. Привычные коридоры университета становятся запутанными, двери не поддаются, биологические образцы оживают, а химические установки произвольно изменяют направление протекания реакций. Чтобы праздник состоялся, ребятам придется выйти на связь с Дедом Морозом и помочь ему выбраться из запутанных коридоров университета. Вместе с подарками, разумеется.

За два часа ребятам предстоит взломать цветовой код с помощью качественных реакций, сделать экстракты имбиря, мандарина, корицы и хвои, чтобы узнать, какой запах главный в этом празднике, починить сердце кибернетического оленя и создать идеальные снежинки с помощью звуковых волн.

Все части новогоднего приключения разработали выпускники химического, физического и биологического факультетов МГУ. Мерные колбы, делительные воронки, экстракторы Сокслета – все будет по-настоящему.

Для родителей в "Умной Москве" придумали особую программу – научно-популярную лекцию-викторину в стиле стендап. Подводим итоги года, разбираемся, за что дали Нобелевки, за что Шнобелевки, а заодно обсудим, как дела у Илона Маска и насколько мир стал лучше.

В стоимость "Научного Нового года" входит сама елка для детей, научный стендап для их родителей, а также "несладкий подарок" – #неконфеты: химический набор, с которым можно будет продолжить экспериментировать дома всей семьей и немного растянуть праздник.

Длительность программы – чуть более двух часов. До начала в фойе пройдет мини-квест, на котором можно будет размяться перед большим новогодним приключением.