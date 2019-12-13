В "Горбушке" выступят музыканты первого "Нашествия"

Фото: пресс-служба группы "Тараканы!"
14 и 15 декабря в стенах легендарного ДК имени Горбунова выступят музыканты – участники самого первого фестиваля "Нашествие". Хедлайнерами "Нашествие. 20 шагов в историю" стали эпатажная певица Линда и первопроходцы отечественного панк-рока – группа "Тараканы!".
В двухдневную программу вошли выступления музыкантов, которые 20 лет назад выходили на сцену первого фестиваля "Нашествие". В 2019 году крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом масштабно отметил свой юбилей.
О своем первом "Нашествии" в гостях утреннего шоу "Подъемники" лидер группы "Тараканы!" Дмитрий Сид Спирин рассказал:
"В 1999 году на фестивале в "Горбушке" нас не было, но зато мы сыграли летом 2000 года на первом ипподромном "Нашествии". Это был первый наш open-air, на котором мы давали концерт в принципе, то есть, конечно, выступали до этого на открытом воздухе, но на масштабном фестивале не доводилось. Было прикольно, что это большой ипподром, овальное пространство для лошадок, "пыль столбом" и так далее. Тогда "Нашествие" длилось два дня, и я не помню, в какой день выступали. Тогда мы играли короткий сет из пяти песен. В этот раз 15 декабря в воздухе будет ностальгическая атмосфера. Думаю, имеет смысл подготовить ретро сет-лист. Кто знает, может, в него войдет и что-то из актуального нашего творчества".
Программа фестиваля:
14 декабря
18:00 - 18:30 "Леприконсы"
18:45 - 19:15 TOTAL
19:30 - 20:00 S.P.O.R.T.
20:15 - 20:45 "Маша и Медведи"
21:00 - 21:45 Сергей Бобунец
22:00 - 23:00 Линда
15 декабря
18:00 - 18:30 МультFильмы
18:45 - 19:15 Pep-See
19:30 - 20:00 Trubetskoy
20:15 - 20:45 "Запрещенные Барабанщики"
21:00 - 21:45 Zdob Si Zdub
22:00 - 23:00 "Тараканы!"
"Нашествие" – крупнейший российский фестиваль под открытым небом, является самым масштабным и посещаемым ежегодным фестивалем в России и ближнем зарубежье. Проводится с 1999 года. Основан радиостанцией "Наше Радио".
Билеты доступны по ссылке.
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