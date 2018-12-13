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Культура

13 декабря, 15:37

В Новосибирске фигурку мамонта поместили на срез волоса

культура

Фото: Владимир Анискин

Мастер микроминиатюры из Новосибирска Владимир Анискин сделал фигурку мамонта и поместил ее на срезе волоса этого животного. Высота фигурки оказалась в пять раз меньше миллиметра – 175 микрон, сообщил микроминиатюрист на своей странице в Facebook.

Для создания работы мастер приобрел пучок волос мамонта. Сначала Анискин хотел поместить фигурку мамонта внутрь, но волос не удалось просверлить – он оказался тверже человеческого и не таким эластичным. Поэтому было решено поместить фигурку мамонта на волосе. По словам мастера, сложнее всего ему было сделать голову мамонта. С 15 декабря увидеть работу можно в художественной галерее Новосибирска.

Анискин также известен тем, что создал самую маленькую в мире книгу. На основе его работ открыт музей микроминиатюры "Русский Левша".

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