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Культура

13 декабря, 09:38

"Москино" проведет бесплатный показ лучших фильмов Калатозова

культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В сети "Москино" пройдут бесплатные показы лучших фильмов Михаила Калатозова. Проведут их в честь 115-летия со дня рождения режиссера с 25 по 30 декабря, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На больших экранах покажут 10 картин классика советского кинематографа. Посмотреть их можно в девяти кинотеатрах сети: "Искре", "Сатурне", "Молодежном", "Туле", "Березке", "Салюте", "Полете", "Звезде" и "Спутнике".

25 декабря покажут фильм "Верные друзья", 26 декабря – мелодраму "Летят журавли" и советско-итальянскую киноленту "Красная палатка". 28 декабря состоится киносеанс картины "Я - Куба". С расписанием можно ознакомиться здесь.

115 лет со дня рождения Михаила Калатозова исполнится 28 декабря. Родился советский режиссер, сценарист и кинооператор в Тифлисе, сегодня это Тбилиси. За свою карьеру Калатозов снял 13 полнометражных фильмов на киностудии "Мосфильм", а известность ему принес фильм "Летят журавли". Режиссер умер 23 марта 1973 года, похоронили его на Ваганьковском кладбище в Москве.

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