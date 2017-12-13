Роман про Ленина выиграл премию "Большая книга"

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Книга "Ленин. Пантократор солнечных пылинок" принесла Льву Данилкину национальную литературную премию "Большая книга", сообщает пресс-служба премии. В уходящем году премию посвятили столетию революции. Слоган звучал как "Вся власть русской литературе!"
"Обращает на себя внимание революционность сегодняшней церемонии, и заключается она не только в атрибутике. Историческая тема в нашей литературе до сих пор в приоритете, что и продемонстрировал список финалистов: книги выстроились в ясную историческую последовательность – от эпохи Ивана Грозного у Гиголашвили до современности у Рубанова", – сказал председатель Литературной академии Дмитрий Бак.
Второе место занял писатель Сергей Шаргунов с книгой "Катаев. Погоня за вечной весной", третье – Шамиль Идиатуллин с книгой "Город Брежнев". Большинство читателей проголосовали за книгу про Катаева.
Премию основали в 2005 году. Лауреатов определяет жюри – Литературная академия.
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