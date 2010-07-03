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Культура

17:31

Mgzavrebi выступят в Москве с единственным осенним концертом

культура концерты

Фото: предоставлено организаторами

Грузинские романтики возвращаются в столицу с единственным осенним концертом. 21 ноября Mgzavrebi выступят в клубе 1930 Moscow. Концерт группы станет логическим продолжением недавно вышедшего альбома GEO, пронизанного атмосферой тепла и солнца. В программе – как песни с последнего альбома, так и те, что давно полюбились слушателям.

Поют Mgzavrebi в основном на грузинском, хотя есть песни и на русском. Но их музыка требует в первую очередь восприятия эмоционального, не подразумевающего непременного знания языка. Поэтому каждый обязательно поймет то единственно важное, что заложено в их песнях.

В этом-то и заключается главный феномен Mgzavrebi – в мастерстве обаять зал и крепко обнять своих друзей-поклонников, которых с каждым концертом становится все больше и больше.

Когда: 21 ноября, 20:00
Где: 1930 Moscow

Детали доступны по ссылке.

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