Илья Лагутенко станет гостем "Ночной смены"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гостем программы "Ночная смена" на телеканале Москва 24 станет российский музыкант, лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко.

В преддверии своего дня рождения Лагутенко расскажет ведущей Полине Ермолаевой о предстоящем VR-концерте группы, преемственности поколений и о том, почему одним музыкантам удается десятилетиями чувствовать дух времени, а другим нет.

Смотрите встречу с Ильей Лагутенко в прямом эфире "Ночной смены" 13 октября в 0:35 на телеканале Москва 24 в Instagram @the_city24.