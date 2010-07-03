Звезда сериала "Богатые тоже плачут" завершает карьеру

Мексиканская актриса и певица Вероника Кастро объявила о завершении активной творческой карьеры.
"Я прощаюсь с тем, что так любила, со своей профессией, которой я посвятила 53 года. Спасибо за все", – написала 66-летняя Кастро у себя в Instagram.
Напрямую о причинах подобного решения актриса не рассказала, но отметила, что "устала от агрессии и издевательств". Ранее в СМИ появились слухи о том, что она якобы вступила в брак c мексиканской телеведущей Йоландой Андраде. Сама Кастро опровергала эту информацию.
Вероника Кастро обрела популярность после ролей в сериалах "Дикая роза", "Богатые тоже плачут" и "Право на рождение". Также она выпустила более 20 музыкальных альбомов. Мексиканка несколько раз посещала Москву – в конце 2010 года она исполнила заглавную композицию одного из своих ТВ-шоу на российском телевидении.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.