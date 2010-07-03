Звезда сериала "Богатые тоже плачут" завершает карьеру

Фото: кадр из телесериала "Богатые тоже плачут”

Мексиканская актриса и певица Вероника Кастро объявила о завершении активной творческой карьеры.

"Я прощаюсь с тем, что так любила, со своей профессией, которой я посвятила 53 года. Спасибо за все", – написала 66-летняя Кастро у себя в Instagram.

Напрямую о причинах подобного решения актриса не рассказала, но отметила, что "устала от агрессии и издевательств". Ранее в СМИ появились слухи о том, что она якобы вступила в брак c мексиканской телеведущей Йоландой Андраде. Сама Кастро опровергала эту информацию.

Вероника Кастро обрела популярность после ролей в сериалах "Дикая роза", "Богатые тоже плачут" и "Право на рождение". Также она выпустила более 20 музыкальных альбомов. Мексиканка несколько раз посещала Москву – в конце 2010 года она исполнила заглавную композицию одного из своих ТВ-шоу на российском телевидении.