В Музее Победы пройдут бесплатные показы фильма "Собибор"

Фото: кадр из фильма "Собибор", реж. Константин Хабенский

Посетителям Музея Победы на Поклонной горе с 14 по 16 сентября бесплатно покажут фильм "Собибор", сообщает Агентство "Москва".

Начало показов – в 18:20. Также в музее до конца сентября продлили выставку о восстании в нацистском концлагере.

Ранее киноленту, режиссером которой стал Константин Хабенский, выдвинули от России на премию "Оскар". "Собибор" претендует на кинопремию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

В основе фильма лежит история успешного восстания в лагере смерти в Польше, которое возглавил офицер Александр Печерский.