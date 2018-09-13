13 сентября 2018, 12:29Культура
В Музее Победы пройдут бесплатные показы фильма "Собибор"
Фото: кадр из фильма "Собибор", реж. Константин Хабенский
Посетителям Музея Победы на Поклонной горе с 14 по 16 сентября бесплатно покажут фильм "Собибор", сообщает Агентство "Москва".
Начало показов – в 18:20. Также в музее до конца сентября продлили выставку о восстании в нацистском концлагере.
Ранее киноленту, режиссером которой стал Константин Хабенский, выдвинули от России на премию "Оскар". "Собибор" претендует на кинопремию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
В основе фильма лежит история успешного восстания в лагере смерти в Польше, которое возглавил офицер Александр Печерский.