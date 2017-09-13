Мосгордума поддержала идею установить памятник Александру Солженицыну

Фото: ТАСС/Сергей Метелица

Памятники писателям Чингизу Айтматову и Александру Солженицыну установят в столице. Эту инициативу поддержала комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, сообщает Агентство "Москва".

Как заявил в ходе заседания председатель комиссии Евгений Герасимов, финансировать работы по созданию и установке памятника Солженицыну будет Русский благотворительный фонд писателя. Для его возведения объявят открытый конкурс. Герасимов также уточнил, что монумент планируют установить в сквере на улице Александра Солженицына, между домами № 11 и № 13.

В то же время, по словам председателя комиссии Мосгордумы, конкурс на возведение памятника Айтматову будет закрытым. Местом его установки выбрали сквер Чингиза Айтматова у пересечения Павловской улицы и Подольского шоссе. Как уточнил Герасимов, финансировать работы будут за счет средств министерства культуры, информации и туризма Киргизской Республики.