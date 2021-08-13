Москва онлайн покажет выступление участников фестиваля "Спасская башня"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

14 августа в парке "Сокольники" в рамках военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" выступит Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

В эту субботу коллектив продемонстрируют зрителям свое музыкальное мастерство, хореографию, великолепные костюмы и мундиры.

Смотрите трансляцию 14 августа в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.