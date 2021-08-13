Москва онлайн покажет встречу с актером Камилем Лариным

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

16 августа в Московском доме книги состоится встреча с актером Камилем Лариным и презентация его книги "Карантинный полубред, или Сказки на ночь для маленьких взрослых". В рамках встречи автор ответит на вопросы и поделится творческими планами.

Камиль Ларин – актер театра и кино, заслуженный артист РФ, один из основателей коллектива "Квартет И".

Смотрите трансляцию 16 августа в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.