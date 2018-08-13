В Москве появятся путеводители по булгаковским местам с картой "Тройка"

Фото: портал Москва 24

Путеводитель по легендарным булгаковским местам Москвы, дополненный картой "Тройка" с уникальным дизайном, поступит в продажу 25 августа. Об этом сообщает пресс-служба музея-театра "Булгаковский дом".

Как рассказали в музее, для тех, кто "любит Михаила Булгакова и ездит по Москве на метро", появился специальный "пропуск в булгаковскую Москву". Речь идет о комплекте, в который входят путеводитель по знаковым булгаковским местам столицы и карта "Тройка", дизайн которой решили посвятить творчеству Михаила Булгакова. "Выпущено всего 1 тысяча штук", − уточнили в пресс-службе Агентству "Москва".

Отмечается, что "Тройку" лимитированного тиража можно будет приобрести в "Булгаковском Доме" начиная с последней субботы августа, когда в музее отмечают "День исполнения желаний". В этот день "Булгаковский Дом" организует экскурсии, викторины и конкурсы во дворе. Кроме того, все посетители получат возможность опустить записку с заветным желанием в специальный ящик под названием "Почта любви". А вечером 25 августа гости праздника одновременно запустят в небо тысячи разноцветных шаров с записками внутри.