Онлайн-сериал о Пушкинском музее планируют запустить до конца года

09:54
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Онлайн-сериал об историях, связанных с жизнью Пушкинского музея, планируют запустить до конца текущего года, сообщил председатель совета директоров компании RDI Group Дмитрий Аксенов.
"Планируется, что это будут онлайн-серии, которые мы будем выкладывать в социальных сетях, при этом каждую серию будет создавать современный молодой драматург и режиссер", – рассказал Аксенов Агентству "Москва".
По его словам, всего планируется создать 10 серий.
В компании надеются, что молодые драматурги и режиссеры смогут новым современным языком через новые цифровые медиа рассказать о традиционной культуре интересно. А это, по словам Аксенова, поспособствует привлечению новой аудитории, а также придаст дополнительную ценность традиционной аудитории музея.
Ранее сообщалось, что новый реставрационно-выставочный центр Пушкинского музея получит подземную часть на глубине 16 метров. По словам архитектора Юрия Григоряна, комплекс соединят с подземным пространством под главным зданием и с так называемой пинотекой – дворянским собранием живописи. Он отметил, что создается открытый мир для молодежи, куда не нужно будет покупать билеты. Там будет Wi-Fi, открытое хранение, открытый музей и кафе.
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