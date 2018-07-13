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Культура

13 июля, 21:09

Мединского удостоили литературной премии за роман "Стена"

культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министр культуры РФ Владимир Мединский, писатели Канта Ибрагимов и Юрий Лощиц стали лауреатами ежегодной литературной премии имени Валентина Пикуля, передает РИА Новости.

Премию учредили в 2005 году. Ее получают авторы, сохраняющие и развивающие традиции, заложенные писателем в отечественной исторической и героико-патриотической литературе. Учредители премии – Союз писателей России, ВМФ РФ, издательство "Вече".

Мединского удостоили награды за роман "Стена" о событиях Смутного времени. Канта Ибрагимов получил премию за роман-исследование "Академик Петр Захаров", Юрий Лощиц – за роман в серии ЖЗЛ "Дмитрий Донской" и другие исторические романы, продолжающие традиции Пикуля. Всем лауреатам достались специальный диплом и медаль.

Мединский заявил, что готов поддержать предложение вдовы писателя Валентина Пикуля Антонины Пикуль о включении его произведений в списки литературы для школьников. Он обсудит это с министром просвещения Ольгой Васильевой, если Союз писателей займется вопросом и будут выбраны произведения. Мединский подчеркнул, что просветительская роль Пикуля велика.

Пикуль родился 13 июля 1928 года в Ленинграде. Общий тираж книг при жизни писателя составил примерно 20 миллионов экземпляров.

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