Би-2 даст июньский концерт в "Лужниках"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Группа Би-2 выступит с концертной программой NewBest XL 20 июня 2021 года на стадионе "Лужники". После нескольких вынужденных переносов даты московского шоу команда решила провести главный концерт своего тура на самой большой концертной площадке города.
Концерт NewBest XL станет самым масштабным в истории группы. В сет-лист выступления войдут треки, за которые голосовали поклонники, а услышат они их не только с основной, но и с дополнительной сцены, расположенной в центре зала. Помимо этого, Би-2 собирается удивить поклонников захватывающей сценографией и световым шоу, а отдельное внимание группа традиционно уделит звуку.
В "Лужниках" прозвучат главные хиты 2020 года – синглы "Пекло", "Депрессия" и "Бог проклятых", а также состоится премьера сингла из грядущего альбома. Шоу откроют выступления специально приглашенных гостей: российской рок- и инди-поп-группы "Сети". Имя второго специального гостя станет известным в начале июня.
В связи с переносом концерта на новую площадку группа разошлет всем поклонникам обновленные билеты на мероприятие. Для посещения обязательно соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. При необходимости зрителям на входе будут предоставлены маски, перчатки и антисептические средства.
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