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Общество

13:39

Подборку фильмов ужасов подготовили для москвичей к пятнице, 13-го

культура общество

Фото: Capella Film/Кадр из фильма "Обитель тьмы", режиссер Майкл Дэвид Пэйт

Оператор мобильной связи Tele2 выпустил подборку самых популярных фильмов ужасов для столичных абонентов. В пятницу 13 декабря 2019 года оператор зафиксировал увеличение числа просмотров хорроров, триллеров и мистических фильмов в 1,5 раза по сравнению с обычной пятницей.

В Tele2 рассказали, какие кинокартины чаще всего ищут в поиске столичные клиенты в пятницу, 13-го. По статистике, пользователи в "день неприятностей" делают свой выбор именно в пользу фильмов ужасов, на втором месте по популярности идут триллеры – 59% и 41% соответственно.

Оператор также подготовил для столичных абонентов рейтинг пяти наиболее популярных фильмов ужасов в приложении Tele2 TV, которые пользуются спросом в пятницу, 13-го:

  • "Обитель тьмы"
  • "Заблудившиеся"
  • "Пираньи 3DD"
  • "Роковой маршрут"
  • "Живое"

По данным оператора, спрос на хорроры за последний месяц стремительно растет. Лидером рейтинга Tele2 TV в феврале 2020 года стал постапокалиптический сериал "Ходячие мертвецы". На втором месте оказался американский триллер "Пункт назначения: Смайл". Тройку лидеров замыкает "Обитель тьмы". Доля просмотров фильмов ужасов, триллеров и мистических сериалов за февраль составила 16% от всего контента.

Tele2 TV – это сервис для просмотра российских и зарубежных телеканалов, фильмов и сериалов на экране мобильного устройства.

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