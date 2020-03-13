Подборку фильмов ужасов подготовили для москвичей к пятнице, 13-го

Фото: Capella Film/Кадр из фильма "Обитель тьмы", режиссер Майкл Дэвид Пэйт

Оператор мобильной связи Tele2 выпустил подборку самых популярных фильмов ужасов для столичных абонентов. В пятницу 13 декабря 2019 года оператор зафиксировал увеличение числа просмотров хорроров, триллеров и мистических фильмов в 1,5 раза по сравнению с обычной пятницей.

В Tele2 рассказали, какие кинокартины чаще всего ищут в поиске столичные клиенты в пятницу, 13-го. По статистике, пользователи в "день неприятностей" делают свой выбор именно в пользу фильмов ужасов, на втором месте по популярности идут триллеры – 59% и 41% соответственно.

Оператор также подготовил для столичных абонентов рейтинг пяти наиболее популярных фильмов ужасов в приложении Tele2 TV, которые пользуются спросом в пятницу, 13-го:

"Обитель тьмы"

"Заблудившиеся"

"Пираньи 3DD"

"Роковой маршрут"

"Живое"

По данным оператора, спрос на хорроры за последний месяц стремительно растет. Лидером рейтинга Tele2 TV в феврале 2020 года стал постапокалиптический сериал "Ходячие мертвецы". На втором месте оказался американский триллер "Пункт назначения: Смайл". Тройку лидеров замыкает "Обитель тьмы". Доля просмотров фильмов ужасов, триллеров и мистических сериалов за февраль составила 16% от всего контента.

Tele2 TV – это сервис для просмотра российских и зарубежных телеканалов, фильмов и сериалов на экране мобильного устройства.