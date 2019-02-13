Фото: тизер "Холодного сердца 2"

В Сети появился первый тизер "Холодного сердца 2". Видео было опубликовано на официальном канале компании Walt Disney Animation Studios на YouTube.

Во второй части анимационного фильма одна из главных героинь картины – Эльза – будет пытаться добраться по морю до одного важного места. Также в новой части зрители увидят других персонажей из первой части. В их числе принцесса Анна, снеговик Олаф и Кристофф.



Как рассказывали продюсеры, пока не придумалась хорошая концепция продолжения, они ничего в производство не запускали. В российский прокат фильм выйдет 28 ноября 2019 года.