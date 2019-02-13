Искусствовед стал фигурантом дела о продаже полотна Марка Шагала

Предпринимателя, главу фонда "Искусство сейчас" Майка Хоукмэна, осужденного ранее за хищение картин русских авангардистов, заподозрили в еще одном преступном эпизоде. На этот раз мошенничество связано с картиной Марка Шагала "Обнаженная женщина", пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В полицию обратился гражданин Германии. Он рассказал, что зимой 2017 года Хоукмэн пообещал помочь в продаже картины Шагала. Они заключили договор, но искусствовед, получив картину в свои руки, не заплатил. Ущерб оценен в 1 миллион рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").
Сейчас полотно изъято и находится на экспертизе. В квартире Хоукмэна провели обыски, а сам искусствовед находится под подпиской о невыезде.
Фото: "Обнаженная женщина" Марк Шагал
В 2017 году Гагаринский суд Москвы приговорил к трем годам условно и штрафу в 500 тысяч рублей оценщика Майка Хоукмэна за хищение картины Владимира Немухина "Неоконченный пасьянс" 1978 года. Искусствовед владельцу картину не вернул и распорядился ей по своему усмотрению. Мужчина был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
Хоукмэн также может быть причастен к хищению картин художницы и скульптора Айдан Салаховой. Мужчина пообещал реализовать картины Салаховой за высокую цену, но забрал их и перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей. Полотна подозреваемый сдал в ломбард.
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